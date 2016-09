(jag) - Aral stoppt ab sofort den Verkauf von komprimiertem Erdgas CNG an seinen sechs Verkaufsstellen in Luxemburg. Laut Aral Direktor Romain Hoffmann reagiere man damit auf den Unfall in Deutschland bei dem ein Gastank während des Befüllens an einer Tankstelle explodierte."Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Wir warten auf die Befunde von VW, welche die Tanks in ihren Wagen einsetzte."

Aral stoppte den Verkauf bereits in Deutschland. Der Kraftstoffkonzern ist in Luxemburg Alleinanbieter von CNG. Rund zwei bis dreihundert Fahrzeuge liegen damit vorläufig auf dem Trockenen.