(jl) - Eine Geldstrafe von 1.500 Euro und ein 18-monatiges Fahrverbot auf Bewährung wurden gestern am Bezirksgericht in Diekirch gegen einen Lastwagenfahrer verhängt. Dieser war im Juni 2014 mit seinem Sattelschlepper zwischen Esch/Sauer und Lultzhausen mit einem entgegenkommenden Motorrad kollidiert, dessen Fahrer dabei getötet worden war.

War der Fernlastfahrer in der Folge wegen fahrlässiger Tötung angeklagt worden, so sahen die Richter die Schuld an dem Unglück nun doch nur zu zwei Dritteln beim Beschuldigten, zu einem Drittel aber auch beim Opfer.

Gestürzt war der Motorradfahrer nämlich, da er beim Erscheinen des Lasters inmitten einer Kurve allzu stark überbremst hatte. Dass das Manöver mutmaßlich die Reaktion auf ein Ausscheren des Sattelaufliegers war, konnte aber offenbar nicht zweifelsfrei bewiesen werden. Den Hinterbliebenen wurden gestern dennoch Schmerzensgelder von insgesamt 142.000 Euro zugesprochen.