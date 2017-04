(che) - Es war am 28. Januar gegen 22.30 Uhr, als ein Mann einen Busfahrer der Linie 111 (Strecke Luxemburg-Echternach) tätlich angriff.

Foto: Polizei

In Luxemburg-Stadt stieg der Mann in den Bus ein und nahm hinten Platz. Beim Verlassen des Fahrzeugs am Busbahnhof in Echternach schlug der Mann dem Busfahrer dann ohne konkreten Anlass mit der Faust ins Gesicht.



Da die Identität des Mannes bisher nicht festgestellt werden konnte, bittet die Polizei nun um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann.

Zweckdienliche Hinweise sind zu richten an die Polizei in Echternach: 2447-2000