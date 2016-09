(ArWa) - Am Samstag fand in Waldbillig die letzte Verteilung von Sachspenden wie Möbel, Kleidung, Spielzeug, Geschirr und Elektrogeräte an die Opfer der Überschwemmungen am 22. Juli in den Gemeinden Fels, Nommern und Ernztal statt. Organisert hatte dies das Sozialamt von Fels.

Diese Verteilung hatte bereits am Samstag, dem 30 ...