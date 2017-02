(rr) - Vorläufig sind die Arbeiten auf Nummer 237-239 in der Rue de Neudorf im Stadtviertel Neudorf gestoppt. Am vergangenen Mittwoch hatte ein Hausbewohner beträchtliche Risse an seiner Immobilie festgestellt, nachdem Erdarbeiten auf dem Nachbargrundstück durchgeführt worden waren.

Bürgermeisterin Lydie Polfer, die sich die Schäden am Mittwochabend angesehen hatte, hatte am Donnerstag die hauptstädtische Bautenpolizei mit der Untersuchung des Dossiers betraut ...