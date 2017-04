Von Tom Rüdell

Am Montag präsentierte der deutsche Innenminister Thomas de Maizière die polizeiliche Kriminalstatistik 2016. Die Medien nahmen sich der Zahlen an, auch das "Handelsblatt" in seinem Jugendformat "Orange". Und fand Erschreckendes: "Die kriminellste Stadt Deutschlands ist nicht Berlin, sondern Trier", so der "Orange"-Titel am Dienstagmorgen. Ein Appell ans Sicherheitsgefühl, nebst knackiger Grafik für Facebook.







Trier mit 114 914 Einwohnern verzeichne 18 653 Straftaten im Jahr 2016. Das sind unter allen deutschen Großstädten die meisten Straftaten pro Einwohner, nämlich 0,162. So verweist die älteste Stadt Deutschlands sogar Berlin (0,161) hauchdünn auf Platz zwei. Um Aufklärung bemüht, kontaktierte "Orange" zunächst das Polizeipräsidium Trier – nach eigener Aussage erfolglos. Der Sprecher der Stadt Trier ging zwar ans Telefon, konnte sich auf die Zahlen aber keinen Reim machen und nannte Trier gar eine "Insel der Seligen".



Security Service Schmitt plaudert aus dem Nähkästchen



Schließlich landeten die "Orange"-Redakteure bei Konstantin Rohr, dem Geschäftsführer von Security Service Schmitt. Der gab gerne Auskunft: Ja, es gebe mehr Ladendiebstähle, geklaut werde "so ziemlich alles", häufig in "Geschäften und Kaufhäusern in der Nähe von Flüchtlingsheimen". Dass Rohr von diesem Trend profitiert, verschweigt der Artikel nicht, wohl aber, dass Security Service Schmitt auch Wachleute für Triers Flüchtlingsheime abstellt. Abgerundet wird der Text mit der Frage "Woher kommen diese düsteren Zahlen?" und ein paar "leichteren" Fällen aus dem Beritt des Trierer Polizeipräsidiums: ein gesprengter Geldautomat, ein geklauter Traktor, ein entführtes Schaf. Artikelfazit: Trier ist Provinz und seine Verbrechensrate daher ein umso größeres Kuriosum.



Damit wäre die Geschichte eigentlich beendet gewesen - würden Geschichten dieser Art nicht mittlerweile in den sozialen Netzwerken ein Eigenleben entwickeln. Viele Facebook-Nutzer in Trier und Umgebung äußern schon kurz nach Erscheinen ihren Unmut über eine doch eher schlecht recherchierte Story. Unter anderem Rohrs Verknüpfung der hohen Zahlen mit klauenden Flüchtlingen kommt nicht wirklich gut an. Für andere ist genau diese Verknüpfung ein gefundenes Fressen, die Rechtfertigung für "Ich sag's ja!" und gegen "Darf man doch gar nicht mehr sagen", dazu noch aus seriöser Quelle, dem "Handelsblatt".



Ein Geograf greift ein



Und immer noch steht die Frage offen: Ist Trier wirklich so kriminell? Das Gegenargument liefert Ole Seidel, Vorstandsmitglied der Trierer Grünen. Der studierte Geograf kann von Berufs wegen gut mit Zahlen umgehen – und erkennt beim Morgenkaffee schnell das Problem: Im Kriminalitätsreport gibt es eine Kategorie namens "Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz". Flüchtlinge, die ohne Visum einreisen, machen sich immer erst einmal strafbar.



Ausgerechnet in Trier befindet sich aber die einzige Landesaufnahmestelle des Landes Rheinland-Pfalz. Alle Flüchtlinge, die in dieses Bundesland kommen, landen mitsamt ihrer "statistischen Vergehen" zunächst hier und verfälschen die Zahlen massiv. 2016 kamen so insgesamt 9 090 Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz zustande – rund die Hälfte der Gesamtzahl, in anderen Städten auf der Liste sind es viel weniger.







"Es ist doch klar, dass man Ausländerkriminalität und die Zahlen dazu differenziert betrachten muss, genau wegen dieser Kategorie. Wenn man das alles zusammenwirft und nicht auf die Art des Vergehens schaut, hat man natürlich den klauenden Ausländer", erklärt Seidel am Abend auf LW-Nachfrage. Und so schreitet er morgens zur Tat, rechnet die Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz heraus und postet eine eigene Facebook-Grafik.



Übrig bleibt so für Trier nur noch ein Platz im unteren Mittelfeld. Außerdem kontaktiert er die "Orange"-Redaktion zu einem "sehr konstruktiven Gespräch", wie er später sagt. "Orange" wiederum erreicht im Lauf des Morgens dann doch noch den Trierer Polizeisprecher Karl-Peter Jochem. Und der bestätigt schließlich: Die Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht sollte man nicht mit einbeziehen, denn "die Menschen haben keinen Nachteil daraus" – sobald Asyl beantragt wird, werde die Straftat nicht mehr verfolgt.



Ein Happy End also? Seidel unterstellt "Orange" keine böse Absicht. "Es ist gut, dass wir ins Gespräch kamen. Aber ich finde es naiv, dass ein Journalist einer renommierten Zeitung so einen unseriösen Bericht schreibt."



Sein Fazit? "Fakten checken, immer wieder – auch beim 'Handelsblatt.'"

