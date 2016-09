Von Luc Ewen



Ab Donnerstag ist es für viele Schüler wieder Zeit, die Schulbank zu drücken. So auch in der Düdelinger Deichschule und das obwohl es Augenblicke gab, wo manche hier an dem termingerechten Schulbeginn zweifelten.



Nachdem das LW während der Sommerferien aufgedeckt hatte, dass es rund zwei Wochen vor Ferienbeginn einen Gipssturz von einer Decke in der Deichschule gegeben hatte, geben Bürgermeister Dan Biancalana und Stadtingenieur Nic Krumlovsky nun Entwarnung.



Am Donnerstag wird die Schule wie geplant, trotz des Vorfalls, ihren Betrieb aufnehmen ...