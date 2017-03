(jag) - Hiobsbotschaft für die rund 70 Mitarbeiter des Traditionshotels Alfa an der Place de Gare. Am Mittwochnachmittag erschien der Gerichtsvollzieher und ordnete die Schließung des Hotels an. Dies berichtete heute morgen "L'Essentiel".

Laut OGBL- Zentralsekretär Romain Daubenfeld seien Zwistigkeiten zwischen den Besitzern des Gebäudes, einem Schweizer Konsortium, und dem Hauptmieter Rolphe Reding, Ursache der Schließung. Reding hatte das Gebäude an die Hotelkette Accor weitervermietet. Die Geschäfte seien laut Daubenfeld gut gelaufen, das Hotel sei stets gut belegt gewesen. Allerdings seien Renovierungsarbeiten fällig gewesen. Accor nahm das Hotel bereits am Mittwoch aus seinem Angebot, Buchungen sind nicht mehr möglich.



"Das ist eine Katastrophe für das Personal, aber auch für das Garer Viertel, das jetzt über kein renommiertes Hotel mehr verfügt", so Daubenfeld. Der OGBL-Vertreter soll am Freitagmorgen Gespräche mit der Accor-Leitung führen. "Dann werden wir weitersehen, so Daubenfeld.