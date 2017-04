(jl) - Etwas mulmig ist Maria ja immer noch nicht, wenn sie an Gründonnerstag zurückdenkt. Dass sich ein Fremder auf der Suche nach Beute in ihrem Haus herumgetrieben hat, während sie in der Kirche war, macht die ältere Dame immer noch sichtlich betroffen. Doch gesellt sich zu der unguten Erfahrung, Opfer eines Einbruchs geworden zu sein, zugleich auch ein Gefühl tiefer Dankbarkeit hinzu.

Dankbarkeit nach unguter Einbruchserfahrung

Dankbarkeit für ihren jungen Nachbarn, der beim Vernehmen des ungewohnten Lärms im Hause gegenüber nicht nur instinktiv nach dem Rechten gesehen hatte, sondern den flüchtenden Eindringling auch noch gleich stellen und der Polizei übergeben konnte ...