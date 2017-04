(che) - Am 6. August 2016 bemerkte eine Frau das Fehlen ihrer Bankkarte. In der Nacht zuvor hat sie sich in einem Café in Luxemburg-Stadt aufgehalten.



Am 7. August 2016 sollen zwei Männer, von denen die Polizei Fotos veröffentlicht hat, diverse Einkäufe mit dieser Bankkarte bezahlt haben.



Da ihre Identität bisher noch nicht festgestellt werden konnte, bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung.

Zweckdienliche Hinweise können weitergeleitet werden an die Polizei in Esch/Alzette unter 4997-5000

Foto: Polizei





