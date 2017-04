(che) - Am Montagnachmittag ging ein Anruf bei der Notrufzentrale ein: Drei Personen seien in ein Firmengebäude in Clerf eingebrochen und daraufhin mit einem Lieferwagen Richtung Marnach geflohen.



Doch nicht nur Polizeibeamte, auch die Anrufer nahmen anschließend die Verfolgung der Einbrecher auf. Im Kreisverkehr "Fridhaff" konnten die Beamten das flüchtige Fahrzeug stellen, bei einer Untersuchung des Fahrzeugs wurde Diebesgut sichergestellt.



Die drei Männer wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft verhaftet und am Dienstagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.