(jl) - Zumindest der Anschluss an die Hauptstraße ist geschafft: Seit einigen Tagen kann Francis Molitor seinen Bauernhof an der „Bakesmillen“ bei Ermsdorf dank einer provisorischen Bailey-Brücke nun auch mit Auto oder Traktor wieder direkt erreichen. Für ihn ein höchst bedeutsamer Brückenschlag. Jener zurück in den Alltag dürfte länger dauern, hat die Sturzflut an der Weißen Ernz doch neben der 200 Jahre alten Steinbrücke des Hofs auch gleich sein bisheriges Leben mitgerissen.

„In 15 Minuten stand alles unter Wasser“