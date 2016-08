(dho) - Genau 36 Tage ist es her, dass ein Dauerregen über dem Ernztal die Weiße Ernz in einen reißenden Fluss verwandelt und für schwere Überschwemmungen gesorgt hat. Seitdem sind zwölf Wohnungen unbewohnbar und etwa 250 Menschen haben einen finanziellen Schaden durch das Wasser zu beklagen, sagt Robert Hamus vom Sozialamt in Fels. Viele der Betroffenen haben immer noch keine Klarheit über ihre finanzielle Zukunft.

Die Versicherungen haben ihre Arbeit soweit abgeschlossen und ihre Kunden mit Beträgen zwischen 3 000 und 15 000 Euro entschädigt ...