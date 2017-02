(mth) - Die Vorwürfe, die anonym in einem Artikel der französischen Tageszeitung "Le Républicain lorrain" nach dem Zugunglück in Bettemburg zitiert und von der luxemburgischen Tageszeitung "Le Quotidien" übernommen wurden, haben es in sich. In Luxemburg herrsche "nicht die selbe Sicherheitskultur wie in Frankreich", Zugbegleiter und Lokomotivführer würden die Strecke nach Luxemburg nur mit "Angst im Bauch" befahren und "man höre, dass es auf Luxemburger Seite immer häufiger zu Missachtungen von Stopp-Signalen kommen"



Ein direkter Angriff auf die CFL, "aus Kreisen der Bahngewerkschaften"in Lothringen. Nebenbei wird das französische Sicherheitssystem KVB gelobt, mit dem nachweislich falschen Hinweis, das luxemburgische System MEMOR II + könne beim Überfahren eines Stopp-Signals keine Zwangsbremsung ausführen.

Frankreich hinkt hinterher



Fakt ist: Luxemburg ist bereit, mit dem modernen ETCS-System die Strecke Luxemburg-Thionville-Metz zu befahren. Das Rollmaterial ist ausgestattet, die Strecken sind ausgerüstet, nur das System, kann nicht eingesetzt werden, weil auf französischer Seite auf die offizielle Freigabe des Systems gewartet wird.



Der französische Netzbetreiber SNCT Réseau und die Region Lothringen sahen bei der Umsetzung des europäischen ETCS-Systems jahrelang keinen Grund zur Eile oder bremsten aus budgetären Gründen.

Auf luxemburgischer Gewerkschaftsseite hält man demnach nicht viel von solchen Aussagen, wie Syprolux-Landespräsidentin Mylène Bianchy am Donnerstag auf Nachfrage erläuterte: "Es ist erstens schon mal armselig, solche Aussagen ohne fundierte Erkenntnisse über die Unglücksursache zu treffen".

Lehren aus Zoufftgen gezogen



Zweitens hätten die anonymen Anschuldigungen zur luxemburgischen Sicherheitskultur kaum etwas mit der Realität zu tun: "Wenn sich in Luxemburg etwas nach der Katastrophe von 2006 geändert hat, dann ist es definitiv eine stark gesteigerte Sicherheitskultur. Jeder noch so unbedeutende Zwischenfall wird gemeldet und analysiert und es werden systematisch Arbeitsgruppen eingesetzt. Wir haben dadurch einen Rückgang der Arbeitsunfälle im Bahnbetrieb, der seinesgleichen sucht".

Auch der Vorwurf, es gebe immer häufiger Missachtungen von Stopp-Signalen, lässt Bianchy nicht gelten: "Wir hatten 2015 eine Häufung von Übertretungen und haben sofort reagiert, so dass deren Zahl 2016 sehr stark reduziert werden konnte".

Laut offiziellen Zahlen der CFL gab es im vergangenen Jahr gerade einmal drei solcher Fälle - jeder einzelne war auf einen expliziten Befehl der zuständigen Leitstelle zurückzuführen, da es technische Probleme mit den betroffenen Signalstellen gab. Eine Standard-Prozedur also, weit entfernt von den Anschuldigungen aus Frankreich.