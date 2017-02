(mth) - Die Bahngesellschaft CFL will ihre Kunden, die ein Monatsabonnement gekauft haben, für den Dienstleistungsausfall entschädigen, der aufgrund des Bahnunglücks am 14. Februar in Düdelingen entstanden ist.

Dies bestätigte CFL-Sprecher Mike Van Kauvenberg am Dienstag: "Wir wollen unsere Kunden tatsächlich entschädigen, aber unter welchen Bedingungen dies geschehen wird, können wir derzeit noch nicht sagen. Wir warten ab, welchen Einfluss das Unglück im Endeffekt auf den normalen Personenverkehr gehabt hat, um konkrete Maßnahmen zu treffen".

Am Montag wollte die CFL sich auf Nachfrage der Tageszeitung "L'Essentiel" noch nicht zu einer eventuellen Entschädigung äußern. Auf französischer Seite hatte die SNCF bereits angekündigt, ihre Kunden entschädigen zu wollen. In Luxemburg ist die CFL gesetzlich nicht verpflichtet, im Fall einer Betriebsstörung ihre Kunden zu entschädigen.



