Von Cheryl Cadamuro

Es ist gegen 9.30 Uhr am Dienstagmorgen, als Laura* auf dem Smartphone liest, dass zwei Züge in Bettemburg kollidiert sind. Sie erfährt später per Kurznachricht, dass einer der beiden Lokführer gestorben, zwei Mitarbeiter verletzt sind, einer davon schwer. Ihr wird mulmig zumute. Für viele Menschen ist das einfach nur eine Meldung, doch für Laura*, Samuel* und Sandra* geht diese Nachricht tiefer.



Denn sie alle arbeiten bei der CFL, und sie alle sind sich bewusst, dass es auch sie treffen könnte ...