(TJ) - Einen Tag nach dem Zugunfall von Bettemburg drängt sich mehr und mehr die Frage auf, wie es zu der fatalen Kollision kommen konnte. Haben die Sicherheitssysteme versagt? Ist die Strecke mit dem in die Jahre gekommenen "Memor 2+"-System nicht ausreichend gesichert?



Aufschluss wird erst die Auswertung der relevanten Daten bringen. CFL-Generaldirektor Marc Wengler betonte im RTL-Interview am Mittwochmorgen, man könne noch immer nicht mit Bestimmtheit sagen, was zu dem fatalen Zusammenstoß geführt hat.







Die Daten, beispielsweise über die gefahrenen Geschwindigkeiten usw. seien von den Ermittlern beschlagnahmt worden und müssten erst aus den Fahrtenschreibern der Zugmaschinen ausgelesen werden. An den Experten sei es, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.



Festzustehen scheint indes die Tatsache, dass das Signal am Ausgang von Bettemburg auf "Halt" geschaltet war und demzufolge das Sicherheitssystem "Memor2+" den Zug bereits ab dem Vorsignal auf eine Maximalgeschwindigkeit von 60 km/h abgebremst haben und spätestens beim Überfahren des Hauptsignals eine Notbremsung hätte auslösen müssen.



Wie der Zug das Hauptsignal passieren konnte, ohne dass die Nothaltefunktion den Zug zum Stehen brachte ist unklar. Wengler bestätigte, dass eine automatische Notbremsung für den Fall dass ein Lokführer das "Rot" übersieht, vorgesehen ist. Allerdings, so der Generaldirektor "beweise der Zusammenstoß, dass eine solche nicht eingeleitet wurde". Die große Frage bleibt demnach, wieso "Memor 2+" nicht gegriffen hat.



Vor Ort

In Bettemburg laufen die Aufräumarbeiten derweil auf Hochtouren. Am Mittwochmorgen ist ein Schwerlastkran am Unglücksort eingetroffen. Mit seiner Hilfe wird man versuchen, die 90 Tonnen schwere Elektrolok, die sich regelrecht durch den entgegenkommenden Triebwagen gebohrt hatte, anzuheben. Erst dann wird man die beiden Züge auseinander ziehen können.



Zuvor mussten allerdings nicht nicht nur die elektrischen Oberleitungen, sondern ein kompletter Querträger abmontiert werden. Über Nacht hat man den intakt gebliebenen Teil des Treibwagens bereits abgeschleppt und einige der aus den Schienen gesprungenen Güterwagen auf einem Parallelgleis abgesetzt.



Details am Donnerstag



Noch unbestätigten Informationen zufolge will die nationale Eisenbahngesellschaft am Donnerstagmorgen im Verlauf einer Pressekonferenz weitere Details zum Unglück mitteilen. Der Zugverkehr auf der betroffenen Strecke soll laut CFL frühestens am Freitag wieder aufgenommen werden