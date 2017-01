(ml) - Nach dem brutalen Überfall am vergangenen Donnerstag vor dem BIL-Sitz in Hollerich, befinden sich die drei Täter weiter auf der Flucht. Das Trio hatte in der Route d'Esch auf dem Parkplatz vor dem Bankgebäude einen Mann mit Baseballschlägern niedergeschlagen und ihm einen Koffer mit Bargeld abgenommen.



Bei der gestohlenen Summe soll es sich um 1,3 Millionen Euro handeln, berichtet das "Tageblatt" in seiner neusten Ausgabe. Die Zeitung beruft sich auf gut unterrichtete Quellen. Die Polizei und die Bank haben sich bislang diesbezüglich in Schweigen gehüllt. Auch die Staatsanwaltschaft konnte keine weiteren Angaben darüber machen, wie viel Geld gestohlen wurde.



Die genauen Hintergründe der Tat bleiben unbekannt. Aus Justizkreisen heißt es, dass die Räuber Mitwisser gewesen seien. Die Täter waren mit einem silbergrauen Audi A3 Richtung Bridel geflüchtet. In der Nähe des "Fräiheetsbam" zündeten sie den Fluchtwagen an. Auch mehrere Waffen wurden Opfer der Flammen.