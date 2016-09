(ml) - Der vierstündige Aufstand am Montagabend in der Haftanstalt von Schrassig soll "Wort"-Informationen zufolge von einem einzelnen Häftling ausgegangen sei. Der Anstifter hat bereits in der Vergangenheit mehrfach Unruhe gestiftet.



Beim Hauptanstifter handele es sich um eine Person mit einem enormen Potenzial für Gewalt, sagt Serge Legil, der Menschenrechtsbeauftragte des Ombudsman, der als externer Prüfer der Haftanstalt fungiert ...