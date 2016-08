(TJ) - Am Dienstagnachmittag rief ein aufgeregter Fahrer bei der Polizei an. Der Fahrer eines in Frankreich zugelassenen Fahrzeugs hatte im in der Route de Thionville "auf gefährliche Art" die Vorfahrt genommen. Es war zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Automobilisten gekommen. Der Fahrer des französischen Fahrzeug hatte geschrien, der Vorfall sei ihm gleichgültig und die Erkennungstafeln seines Wagens seien sowieso gestohlen.

Die Polizei leitete daraufhin eine Fahndung nach dem Fahrzeug ein - mit Erfolg. Wenig später fanden Beamte den Peugeot ohne Fahrer auf der Aire de Berchem vor. Noch bevor der Besitzer zu seinem Wagen zurückkehrte, hatten die Beamte aus Frankreich die Bestätigung bekommen, dass die Erkennungstafeln tatsächlich gestohlen waren.

Als der Fahrer zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sich heraus, dass dieses in Frankreich weder zugelassen, noch versichert war. Zudem hatte der Mann seinen Führerschein 2014 abgeben müssen. Er ist den Justizbehörden zudem wegen diverser Verurteilungen bekannt und gab an, den Wagen in den Niederlanden gekauft, aber nie in Frankreich zugelassen zu haben.



Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Beschlagnahmung des Peugeot an. Zudem wird weiter gegen den dreisten Verkehrsteilnehmer ermittelt.