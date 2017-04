(jl) - Adolf Kartheuser hat in seinem langen Unternehmerleben schon viel gesehen, doch der Beschluss des Kulturministeriums, zwei alte Bauernhäuser in Heinerscheid, deren bevorstehender Abriss zuletzt für einen medienträchtigen Aufschrei unter Anhängern alten Bauerbes gesorgt hatte, nun in letzter Sekunde plötzlich doch unter nationalen Denkmalschutz setzen zu wollen, hat selbst dem 84-Jährigen die Sprache verschlagen.

Keine Klassierung, kein geschützter Sektor

„Ich fiel aus allen Wolken, als ich erfuhr, dass das Kulturministerium eine entsprechende Klassierungsprozedur eingeleitet und jegliche Abrissarbeiten nun bis auf Weiteres gestoppt hat“, sagt er ...