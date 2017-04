(gs/SH) - Seit dem rätselhaften Tod von zwei jungen Menschen in Bereldingen sind sieben Monate vergangen und es ist ruhig geworden um den Fall. Auf Nachfrage erklärt die Justizpressestelle, dass die Ermittlungen weiter laufen würden. Worin diese Ermittlungen bestehen, wird mit Verweis auf das Untersuchungsgeheimnis nicht mitgeteilt. Wann – und ob – es in diesem Fall zu einem Gerichtsprozess kommt, ist bis dato noch nicht abzusehen.

Der Verdächtige, ein 27-jähriger Polizist, sitzt weiter wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Nach letzten Informationen soll er die Tat nicht den Vorwürfen entsprechend gestanden haben. Was ihn zu dem Verbrechen bewogen haben könnte, ist nicht gewusst.

Rückblick auf einen Fall, der seinesgleichen sucht.



Ein Sonntag im September



Es sollte ein beschaulicher Herbstsonntag werden, dieser 25. September 2016, doch dann kam alles anders. Am Morgen noch waren eine 29-jährige Frau und ihr 31-jähriger Lebensgefährte im Ösling wandern gewesen. Am Ende des Tages waren beide tot. Der Fall machte Schlagzeilen. Auch in den Folgetagen.



Nachdem das Paar am Vormittag an einer Wanderung in Vianden teilgenommen hat, stattet es dem Bruder der Frau einen Besuch ab. In der Wohnung des Mannes in Bereldingen sollen beide Gäste dann plötzlich über Übelkeit geklagt haben und in der Folge bewusstlos zusammengebrochen sein. Der Notarzt kann nur noch den Tod der beiden feststellen.



Tode, die Fragen aufwerfen



Das Ableben der beiden jungen Menschen zum exakt gleichen Zeitpunkt wirft Fragen auf. Vieles deutet auf eine Vergiftung hin. Wie und wo sich das Paar diese zugezogen haben kann, ist zunächst unklar. Gerüchte, das dies auf einer Spirituosenverkostung nach der Wanderung geschah, bestätigen sich nicht. Eine Autopsie bestätige hingegen die Hypothese einer Vergiftung. In den Körpern der Toten befinden sich Toxine. Welches Mittel genau, das wird nicht publik gemacht.



Derweil rückt der Bruder der verstorbenen Frau verstärkt in den Fokus der Ermittler. Er soll die beiden Opfer bewusst vergiftet haben. Das Gift soll er ihnen ins Essen gemischt haben, als sie ihn seiner Wohnung in Bereldingen besuchten. Fünf Tage nach dem Vorfall wird er verhaftet. Pikantes Detail: Der Mann ist selbst Polizist.



„Gift“-Behälter sichergestellt



Für die Ermittler gilt der heute 27-Jährige von Anfang an als Tatverdächtiger. Der Verdacht erhärtet sich in der Folge. Gegenüber Arbeitskollegen soll er in Bezug auf die Vorfälle in seiner Wohnung „von Problemen“ gesprochen haben. Drei Tage später wird dann besagte Wohnung durchsucht. Und nicht nur das: Die Ermittler suchen auch „in Wurfdistanz zur Wohnung“ nach einem Behälter, den der Tatverdächtige entsorgt haben könnte. Und sie werden fündig.



Über den Inhalt des Behälters herrscht Stillschweigen. Offiziell nicht bestätigten Informationen zufolge soll sich der Verdächtige eine giftige Substanz online über das sogenannte „Darknet“ beschafft haben. Einen knappen Monat nach der Tat kommt es dann zu einer weiteren Durchsuchung der Wohnung in Bereldingen.



Fragen wirft während der Ermittlungen auch der Umstand auf, dass die Mutter des Tatverdächtigen 2014 bereits in der gleichen Wohnung verstorben war, genauer in der Badewanne. Damals war allerdings ein natürlicher Tod festgehalten worden. Eine Nachuntersuchung der Leiche, die sich im Rahmen der Ermittlungen aufdrängte, ist nicht möglich. Die Frau ist eingeäschert worden