(dho) - "D'Police Gare wëll deem hëllefsbereete Mann op dësem Wee Merci soen", ist auf der "Facebook"-Seite der Polizei am Donnerstagnachmittag zu lesen. Die Polizei bedankt sich so bei einem Mann, der ihr geholfen hatte am Sonntag einen mutmaßlichen Drogendealer zu verhaften.



Die Beamten hatten eine Drogenübergabe im Bahnhofsviertel beobachtet und waren eingeschritten. Der mutmaßliche Dealer aber flüchtete durch den Tunnel der "Penetrante du Sud". Den Beamten gelang es zu Fuß nicht, dem Flüchtigen zu folgen. Ein vorbeifahrender Autofahrer nahm sie daraufhin in seinem Wagen mit. Dem Flüchtigen konnte so wenig später der Weg abgeschnitten werden. Er gab auf und wurde festgenommen.



Bei weiteren Untersuchungen konnte eine geringe Menge Kokain gefunden werden, welcher sich der Mann vermutlich zuvor entledigt hatte.