(SH) - Es war zunächst eine ganz normale Nacht, erklärte Ana Paula L., die sich seit vergangener Woche wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten musste. Der jungen Frau wird vorgeworfen, in den frühen Morgenstunden des 29. Mai 2016 vor einer Bar in der Rue de Hollerich mit einem Messer auf eine andere Frau eingestochen und dieser lebensgefährliche Verletzungen zugefügt zu haben.



"Wir hatten Alkohol getrunken und Drogen genommen", schilderte die Angeklagte den Abend weiter. Das spätere Opfer sei dann ausgetickt. "Sie hat versucht, mich zu schlagen und mich beschimpft." Ihr Freund, Jonathan L., habe ihr daraufhin gesagt, sie solle sich wehren. Es kam zu einem Streit, bei dem ein Messer auf den Boden fiel. Dieses habe Ana Paula L. in ihre Handtasche gesteckt, "damit niemand verletzt wird".



Nach der ersten Auseinandersetzung wollte Ana Paula L. mit ihrem Freund, der ebenfalls auf der Anklagebank sitzt, ein Taxi rufen, um nach Hause zu fahren. Es sei dann jedoch zu einem weiteren Streit gekommen, während dessen das Opfer die Angeklagte bedrohte. Alle seien gegen sie gewesen und sie hätte niemanden mehr gehabt, um sie zu beschützen, erklärte Ana Paula L. weiter. Deshalb habe sie das Messer aus der Handtasche genommen. "Was dann passierte, weiß ich nicht mehr." Sie erinnere sich lediglich daran, dass das Opfer am Boden lag. Gleich nach der Tat hatte Ana Paula L. der Polizei noch erklärt, ihr Freund habe ihr das Messer gereicht.



Jonathan erklärte am Mittwoch, dass das Opfer die Absicht hatte, sich zu streiten. Seine Lebensgefährtin hätte ihm wohl gesagt, dass sie ein Messer gefunden hatte. Sie hätte ihm jedoch auch gesagt, dass sie es dem Sicherheitsbeamten gegeben hätte. Dies soll jedoch erst am Ende der Auseinandersetzung der Fall gewesen sein.



"Es ging alles zu schnell"

Mehrere Zeugen hatten zuvor bestätigt, dass es kurz vor der Messerstecherei zwischen Ana Paula L. und dem Opfer einen Streit gegeben hatte. Auslöser seien wohl Gerüchte gewesen, denen zufolge das Opfer eine Affäre mit dem Freund von Ana Paula L. gehabt hätte.

"Ana Paula L. hat das Opfer geschlagen", schilderte eine Zeugin den Beginn des Streites. Mehrere Anwesende hätten anschließend versucht, die beiden Frauen zu trennen. Das Opfer sei sehr aufgebracht gewesen und ihre Freunde hätten versucht, die Frau zu beruhigen.



Dennoch war es einige Minuten später zu einer weiteren Auseinandersetzung gekommen, während derer Ana Paula L. dem Opfer einen Messerstich zugefügt haben soll. An den genauen Hergang dieser Rangelei konnte sich jedoch keiner der Zeugen erinnern - ebenso wenig an das Messer. "Es ging alles zu schnell", erklärte ein Mann. Eine Freundin des Opfers erklärte, dass sie nach der Rangelei Blut an der Hand gehabt hätte. Erst da habe sie gemerkt, dass ihre Freundin blutete.



Der Prozess wird am 24. April fortgesetzt.



