(mth) - Ana Paula L. und ihr Freund Jonathan L. sollen für 14 Jahre hinter Gitter, wenn es nach der Staatsanwaltshaft geht. Der wochenlange Prozess um einen versuchten Mord am 29. Mai 2016 in der hauptstädtischen Rue de Hollerich ging am Montag mit der Strafforderung sowie den Plädoyers der Verteidigung zu Ende. Das Urteil soll am 1. Juni verkündet werden.

Für die Vertreterin der Anklage war zweifelsfrei erwiesen, dass Jonathan L. seiner Freundin das Messer beschafft und ausgehändigt habe. Sowohl Zeugenaussagen als auch die Bilder der von Überwachungskameras im Hof des Kneipenkomplexes in der Rue de Hollerich würden diese These bestätigen. Dass das Opfer, eine 20-jährige Frau, überlebt habe, sei nur darauf zurückzuführen, dass die Polizei schnell vor Ort gewesen sei und erste Hilfe geleistet habe.

Kaltblütige Rache oder Selbstverteidigung?

Das Pärchen habe seine Rache an der vermeintlichen Nebenbuhlerin mehrere Minuten vor der Tat geplant und kaltblütig ausgeführt, so die These der Anklage. Obschon es seine Freundin gewesen sei, die zugestochen habe, sei Jonathan L. nicht nur als Komplize, sondern als Mittäter anzusehen. Er habe seine Freundin unterstützt, ja sogar dazu angespornt, sich mit ihrer Rivalin anzulegen.

Für die Verteidigung dagegen ist das Paar Opfer einer aggressiven Widersacherin geworden, die Ana Paula L. bereits vor dem blutigen Schlussakt angegriffen und beleidigt habe. Die Angeklagte habe keine andere Wahl gehabt, als sich zu wehren. Das Opfer sei dabei mehr ins Messer hineingerannt, als dass Ana Paula L. zugestochen habe, so die Version ihres Verteidigers. Die Anwältin von Jonathan L. fordert dagegen Freispruch für ihren Mandanten, da dessen Beteiligung nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden könne.