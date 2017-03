(SH/dpa) - In den USA wird geprüft, ob mehrere Kinder an bestimmten homöopathischen Präparaten gestorben sind. Das Mittel enthielt zu viel Tollkirsche.



Wie es um ähnliche Präparate in Luxemburg steht, ist derzeit noch offen. Die für Pharmazie und Medikamente zuständige Abteilung des Gesundheitsministeriums hat in diesem Zusammenhang beim Hauptfabrikanten von homöopathischen Mitteln in Luxemburg weitere Informationen beantragt. Eine Antwort steht allerdings noch aus.



Wie das Gesundheitsministerium weiter betont, kann die Genehmigung für homöopathische Präparate unter bestimmten Bedingungen einer vereinfachten Prozedur unterliegen. Dies sieht das Gesetz von 1992 vor. Für Mittel, die die Bedingungen nicht erfüllen, muss hingegen ein komplettes Dossier eingereicht werden.



In Deutschland gibt es wohl homöopathische Mittel, die Tollkirsche enthalten. Diese seien allerdings entsprechend verdünnt und auf Unbedenklichkeit geprüft, bevor sie auf den Markt kommen, erklärte ein Sprecher des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte.



USA warnen seit 2010



Die US-Arzneimittelzulassungsbehörde FDA warnt schon seit 2010 vor homöopathischen Präparaten, die zu hohe Konzentrationen von Tollkirsche enthalten können. Der Tod von zehn Kindern und 400 Fälle von Nebenwirkungen würden derzeit untersucht, hieß es kürzlich von der FDA. Die Mittel sollen bei zahnenden Kindern Schmerzen lindern.

„Die Antwort des Körpers auf Tollkirsche bei Kindern unter zwei Jahren ist unvorhersehbar und setzt die Kinder einem unnötigen Risiko aus“, sagte Janet Woodcock von der FDA. Eltern sollten unverzüglich einen Arzt aufsuchen, wenn ihr Kind etwa Schwierigkeiten beim Atmen habe, lethargisch oder übertrieben müde sei oder Schwierigkeiten beim Urinieren habe.

Die US-Behörde rät Eltern, ihren Kindern die Produkte nicht mehr zu verabreichen und sie zu entsorgen. Ein Hersteller nahm laut FDA betroffene Mittel bereits vom Markt. Ein weiterer Hersteller schreibt auf seine Website, dass die Tabletten nicht mehr in den USA vertrieben würden.

Die FDA hat die Tabletten nach eigenen Angaben vor deren Markteinführung weder auf ihre Sicherheit noch auf ihre Wirkung geprüft. Es seien keine positiven Effekte der Präparate bekannt.