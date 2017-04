(rsd) - Durch einen Brand wurden in der Nacht zum Samstag in Düdelingen zwei Autos zerstört. Die Fahrzeuge waren neben einer Gastwirtschaft in der Rue du Mont St-Jean im Stadtteil Budersberg abgestellt. Die Feuerwehr wurde gegen 4.30 Uhr über den Zwischenfall benachrichtigt. Sechs Feuerwehrleute, die kurze Zeit später mit einem Löschfahrzeug vor Ort waren, konnten verhindern, dass die Flammen auf die Gastwirtschaft übergriffen.

Die beiden Autos brannten völlig aus. An der Fassade des Hauses entstand hoher Sachschaden. Durch die Hitzeentwicklung gingen außerdem mehrere Fenster zu Bruch. Über die genaue Brandursache wurden keine Angaben gemacht. Eine Untersuchung soll darüber Aufschluss geben. Wie es heißt, werde Brandstiftung nicht ausgeschlossen.