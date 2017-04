(SH) - Zu einem misslungenen Überholmanöver kam es am Samstag in der Rue Marie Adelaide in der Hauptstadt. Eine Frau wollte ihren Wagen der Marke Dacia in eine Nebenstraße auf der linken Seite steuern, als sie von einem blauen Mini überholt wurde. Der Fahrer dieses Wagens stieß gegen den vorderen Kotflügel des Dacia. Der Fahrer flüchtete allerdings ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Eventuelle Zeugen sollen sich beim Polizeinotruf unter der Nummer 113 melden.