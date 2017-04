(mth) - Zehn und elf Jahre alt sind die beiden Opfer, die von Silvain G. sexuell genötigt worden sein sollen. Die beiden Mädchen waren zur mutmaßlichen Tatzeit unter seiner Obhut, ihre Mütter waren Bekannte des Angeklagten.

Obschon sich der erste Zwischenfall schon 2007 ereignete, kam dieser erst 2014 ans Tageslicht, als das zweite Opfer sich seiner Mutter anvertraut hatte. Der 59-Jährige leugnet sämtliche Vorwürfe als "komplett falsch" und versucht seit Beginn der Ermittlungen, die recht eindeutigen Indizien, die auf seine Schuld hindeuten, als Fehlschlüsse darzustellen.

Anfang Januar 2014 vertraut sich die Zehnjährige T.* ihrer Mutter an, nachdem das Mädchen über die Feiertage bei G., mit dessen beiden Töchtern sie befreundet ist, übernachtet hatte. Das Mädchen scheint traumatisiert und von Schuldgefühlen gequält zu sein und sagt ihrer Mutter, sie habe Schmerzen im Unterleib. Schließlich berichtet sie, wie G. sie im Intimbereich berührt und geküsst habe.

Die Mutter verständigt die Polizei, es kommt zu einer Vernehmung des Kindes. Zudem wird ihre Unterwäsche gesichert, die sich später als wichtigstes Indiz erweist, welches G. belastet. Auf der Unterhose des Mädchens wird nämlich eine DNS-Spur gefunden, die G. mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit zugeordnet werden kann. Bei einer Untersuchung wird ein 1,5 Zentimeter langer Kratzer in der Vagina des Mädchens gefunden - eine Spur, die sich mit der Aussage des Mädchens, G. habe sie mit einem Finger penetriert, decken



Zweiter Fall durch Zufall aufgedeckt



Im Laufe der Ermittlungen ergibt sich dann eine Spur, die auf ein weiteres mutmaßliches Opfers hindeutet. Im Juli 2007 wurde G. an der Autobahnausfahrt Sandweiler in seinem Auto von der Polizei kontrolliert. Die Beamten bemerken bei ihrer Ankunft ein minderjähriges Mädchen in einer eigenartigen Position auf dem Beifahrersitz- sie habe sich zu dem Fahrer hinüber gebückt, protokollieren die Beamten. Der Zwischenfall bleibt bis auf ein Bußgeld wegen Alkohols am Steuer ohne Folgen.

Erst im Rahmen der Ermittlungen wird das damalige mutmaßliche opfer erneut angehört. Sie erklärt den Ermittlern, wie G. sie im Wagen in die Hose gefasst habe, was ihre gebückte Position erklärt habe. Nur das Eintreffen der Polizisten habe Schlimmeres verhindert. Sie berichtet auch, dass G. ihr gedroht habe, falls sie sich widersetzen würde. Das Mädchen wohnte damals mit ihrer Mutter über der Kneipe des Angeklagten, wo die Frau auch arbeitete. G. habe damit gedroht, ihre Mutter zu entlassen und die Familie aus der Wohnung zu schmeißen.

Der Prozess wird am Mittwoch mit der Anhörung weiterer Zeugen fortgesetzt.