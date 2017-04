(mth) - Silvain G. soll zwischen 2007 und 2014 zwei minderjährige Mädchen von zehn und elf Jahren aus seinem Bekanntenkreis sexuell genötigt beziehungsweise in einem Fall vergewaltigt haben. Nun drohen dem 59-Jährigen, der die Vorwürfe vor Gericht abstritt, acht Jahre Haft.

Die Staatsanwaltschaft sah es am Mittwoch als erwiesen an, dass G. eines der Mädchen bei sich zu Hause wiederholt sexuell genötigt und mit den Fingern penetriert habe. Strafrechtlich gesehen ist somit der Tatbestand der Vergewaltigung erfüllt. G. soll zudem versucht haben, ein anderes Mädchen in seinem Wagen sexuell zu nötigen.



Dass er die Tat nicht zur Gänze durchführen konnte war einzig und allein auf die Tatsache zurückzuführen, dass zufällig eine Polizeistreife vorbei kam, die eine Kontrolle durchführte.

Die psychiatrischen Gutachter hatten während dem Prozess die Glaubwürdigkeit der beiden Opfer als hoch eingeschätzt. Eines der Opfer zeige zudem alle Anzeichen einer posttraumatischen Erkrankung. G. hatte das Mädchen massiv unter Druck gesetzt und ihr gedroht. Das Urteil soll am 17. Mai gesprochen werden.