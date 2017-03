(mth) - Im Missbrauchsprozess gegen Amandio D., der seine Stieftochter jahrelang sexuell missbraucht und auch vergewaltigt haben soll, forderte die Staatsanwaltschaft am Donnerstagnachmittag acht Jahre Haft. Einer teilweisen Aussetzung zur Bewährung stehe aufgrund fehlender Vorstrafen nichts entgegen. Der Anwalt der Zivilklage forderte eine Entschädigung von 57.500 Euro für das Opfer.



Die Anklage sah als erwiesen an, dass der Angeklagte seine Stieftochter zwischen 2011 und 2014 mehrfach sexuell genötigt habe und bei mindestens einer Gelegenheit versucht habe, das Mädchen zu penetrieren.

Der Verteidiger des Angeklagten, Me Roland Michel, forderte erneut, dass sein Mandant sich freiwillig einem Lügendetektor-Test unterziehen solle. Eine unüblicher Forderung, da dieses Mittel in der luxemburgischen Justiz nie eingesetzt wird und die Wissenschaftlichkeit solcher Tests sowieso umstritten ist. In Belgien und Frankreich sind solche Tests bei Verhören zulässig, besitzen aber keine Beweiskraft.

Das Urteil fällt am 4. Mai.