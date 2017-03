(DL) - Vor allem Studenten dürften mit dem Prinzip des „Carpooling“ vertraut sein. Gemeint sind Fahrgemeinschaften, sogenannte Mitfahrgelegenheiten – eine praktische und zumeist auch vergleichsweise günstige Möglichkeit, um von A nach B zu gelangen. Das Prinzip ist einfach: Via eine entsprechende Internetplattform sucht man nach einem Fahrer, der am gesuchten Datum die gewünschte Strecke zurücklegt, tritt mit ihm in Kontakt und vereinbart anschließend einen Abfahrtstreffpunkt.

Im Gegenzug für die Mitfahrgelegenheit erhält der Fahrer von seinem Fahrgast in der Regel einen Beitrag zu den Fahrtkosten – und natürlich Gesellschaft während der Reise ...