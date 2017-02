(DL) - "Wer fährt wann warum womit wohin?" Antworten auf diese und viele weitere Fragen zum Mobilitätsverhalten der Bevölkerung und der Grenzgänger erhofft sich das Ministerium für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur aus einer großen Umfrage, die am Mittwoch startet.



Demnach werden im März und im Mai insgesamt 40.000 Haushalte im ganzen Land sowie 45.000 einzelne Grenzgänger schriftlich eingeladen, an der Befragung namens "Luxmobil" teilzunehmen - online, schriftlich oder telefonisch. Ziel ist es, mehr über das Mobilitätsverhalten von Bevölkerung und Grenzgängern in Erfahrung zu bringen - und zu verstehen, wieso dieses so ist, wie es ist.



Schwachpunkte identifizieren



Infrastrukturminister François Bausch zufolge handele es sich dabei um eine "extrem wichtige Aufgabe". Die letzte groß angelegte Erhebung zu diesem Thema liege über 20 Jahre zurück: Sie sei 1996 durchgeführt worden. Die Befragung soll dabei helfen, Schwachpunkte zu identifizieren und zu verbessern. Insgesamt lässt sich das Ministerium das Projekt rund 700.000 Euro kosten.

Die "Auserwählten" wurden auf Basis einer Stichprobe aus dem Melderegister ermittelt und stammen aus sämtlichen Teilen des Landes. Dies soll es möglich machen, späterhin auch Rückschlüsse auf die einzelnen Kommunen zu ziehen. Eine Teilnahme ohne eine entsprechende schriftliche Einladung ist nicht möglich.

Datenschutz



Das Ausfüllen der Befragung dauert zehn Minuten - Eltern sollen repräsentativ für ihre Kinder antworten - auf Luxemburgisch, Deutsch, Französisch, Englisch oder Portugiesisch. Dabei wird der Teilnehmer gebeten, über seine Verkehrsnutzung an einem bestimmten Tag zu berichten - und allgemeine Fragen zum Thema Mobilität zu beantworten.



In puncto Datenschutz hebt das Ministerium hervor, dass sämtliche Ergebnisse ohne Personenbezug ausgewertet werden - Rückschlüsse auf Einzelpersonen werden nicht möglich sein. Die Befragung wurde von der luxemburgischen Datenschutzkommission CNPD genehmigt. Durchgeführt wird die Erhebung vom deutschen Institut "Infas" (Institut für angewandte Sozialwissenschaften). Die Kontaktadressen der ausgewählten Personen stehen dem Institut nicht zur Verfügung - der Versand erfolgt über das "Centre des technologies de l'information de l'Etat (CTIE).