(vb) – Im zurückliegenden Winter haben sich deutlich mehr Luxemburger gegen Grippe impfen lassen. Trotzdem ist das Land von einer Welle von Infektionen überrollt worden.

Wie das Gesundheitsministerium mitteilt, haben sich in der vergangenen Wintersaison 55 000 Menschen gegen Grippe impfen lassen. Das ist ein Anstieg um 25 Prozent gegenüber dem vorigen Winter. Die meisten Impfungen waren für die Versicherten gebührenfrei, denn die Krankenversicherung hat von September 2016 bis Januar 2017 rund 40 000 Impfungen übernommen. Für Senioren und Menschen mit chronischen Krankheiten ist der Schutz gegen das Grippevirus gratis.

Gesundheitsministerin Lydia Mutsch bedauert zudem in einer Antwort auf die parlamentarische Frage der DP-Abgeordneten Gusty Graas und Alexander Krieps die Vorbehalte in der Bevölkerung gegen die Grippeimpfung. „Die Impfung stößt auf Barrieren und Zweifel, was ihre Wirksamkeit und Sicherheit betrifft. Einige Menschen denken, es gebe andere Mittel, sich gegen die Infektion zu schützen.“

Das Ministerium will die Vorurteile bekämpfen, indem es seine Informationskampagne ausweitet.