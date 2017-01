(jag) - Es fehlt hierzulande zurzeit an spezialisierten Betreuungsstrukturen für Minderjährige in Notsituationen. Besonders das spezialisierte psychotherapeutische Angebot lasse im Gegensatz zu den schulischen und klassischen Betreuungsstrukturen zu wünschen übrig. Zudem fehle es auch in den staatlichen Kinderheimen an qualifiziertem Personal für die sozio-edukative beziehungsweise psychosoziale Betreuung. In seiner Antwort auf eine parlamentarische Frage der CSV-Abgeordneten Nancy Arendt liefern Jugendminister Claude Meisch und Justizminister Felix Braz auch Zahlen, was die Gewalt gegenüber Minderjährigen in Luxemburg betrifft.



Die 168 minderjährigen Opfer, welche UNICEF in ihrem Jahresbericht 2015 aufzählt, könne man nicht bestätigen. Es dürfte sich um die Gesamtzahl der Minderjährigen handeln, welche die Polizei bei ihren Einsätzen wegen häuslicher Gewalt in ihren Berichten erwähnt. Laut Staatsanwaltschaft wurden 2015 insgesamt 78 Strafverfahren wegen Körperverletzung an Minderjährigen unter 15 Jahren festgestellt. Bei den 14 bis 18 jährigen wurden 2015 insgesamt 42 Fälle festgestellt. Hinzu kommen 26 Fälle, in denen Minderjährige als Täter oder Opfer in Fällen von häuslicher Gewalt in Frage kamen.



Skandinavisches Vorbildmodell

Jeder Fall von Gewalt gegenüber Jugendlichen oder in einem Haushalt, in dem Jugendliche leben, wird an die spezifische Staatsanwaltschaft (parquet Jeunesse) weitergeleitet. Diese entscheidet dann über die weiteren Maßnahmen wie Sanktionen, Begleitung oder Überwachung. Insgesamt waren zum 1. Oktober 2016 757 Kinder und Jugendliche in staatlichen oder privaten Strukturen untergebracht. In 538 Fällen handelte es sich um Einweisungen per Gerichtsbeschluss. Der Großteil dieser Minderjährigen verteilt sich auf die staatlichen Kinderheime, 80 Minderjährige werden zudem im Ausland betreut.



Während die privaten Träger praktisch zu 100 Prozent ausgelastet sind, haben die staatlichen Kinderheime Auslastungsquoten um die 86 Prozent. Um die Kapazitäten zu erhöhen, will man sich künftig am isländischen Modell des sogenannten „Barnahus“ inspirieren. An einem einzigen Ort sollen sämtliche juristischen, medizinischen, administrativen und pädagogischen Funktionen zusammengelegt werden. Auch die aussagen des Kindes können vor Ort von einem Richter per Kopfhörer verfolgt werden. Das Hin und Her zwischen Arzt, Psychologe und Gericht bleibt dem Kind dadurch erspart. Daraus ergibt sich eine wesentlich niedrigere Stressbelastung.