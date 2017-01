(TJ) - Ein Streik beim französischen Eisenbahnpersonal sorgt seit Dienstagabend und auch noch am Mittwoch für erhebliche Störungen auf der Linie 90 der CFL (Luxemburg-Thionville-Metz-Nancy).



Zwischen Bettemburg und Thionville wurden Ersatzbusse eingesetzt, doch dürften deren Kapazitäten besonders in den Morgenstunden kaum ausreichen, so dass zahlreiche Grenzgänger aus Frankreich sich einmal mehr auf längere Wartezeiten einstellen müssen.

Als Grund dürfte der Angriff am Dienstagabend auf eine Zugbegleiterin im Bahnhof von Uckange gelten. Ein Fahrgast hatte die Frau gegen 17.00 in einem Zug beleidigt und tätlich angegriffen. Zudem hatte er Morddrohungen ausgestoßen. Es soll an dieser Stelle bereits mehmals zu ähnlichen Vorfällen gekommen sein. Daraufhin hatte ein Großteil der Zugbegleiter die Arbeit niedergelegt, um gegen die in ihren Augen unhaltbaren Arbeitsumstände zu protestieren.

Der Streik könnte ersten Informationen zufolge noch bis in den Nachmittag dauernt.