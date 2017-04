(mth) - Die Aussagen der Zeugen und Angeklagten am Montagnachmittag vor Gericht vermittelten einen guten Eindruck von dem Chaos, das in den frühen Morgenstunden des 28. Juni 2009 vor dem mittlerweile nicht mehr existierenden „Red Club“ in der Rue Bouillon geherrscht haben muss. „Ich stand am Straßenrand vor der Disco, als plötzlich eine Gruppe von über zehn Männern mit Eisenstangen und Flaschen bewaffnet über uns herfiel,“ erzählte einer der Zeugen, der selbst Opfer der Gewalttäter wurde: „Ich erhielt zahlreiche Schläge und wurde ohnmächtig. Als ich wieder zu Bewusstsein kam, rannte ich so schnell wie ich konnte um mein Leben“.

Erst dann habe er erkannt, dass er eine tiefe Schnittwunde am rechten Arm hatte, die stark blutete. Er habe nicht verstanden, warum er und seine Freunde angegriffen worden seien, so der Zeuge: „Ich hatte niemandem etwas zu Leide getan und kannte die Angreifer nicht einmal“.

Eifersuchtsszene als Auslöser

Der Auslöser für die Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen junger Diskobesucher aus Frankreich und Luxemburg war offenbar ein Streit, wie einer der beiden Angeklagten gestern aussagte: „Ich hatte in dieser Nacht Streit mit meiner damaligen Freundin und sie wollte mich provozieren, indem sie mit einem anderen Typen flirtete“. Er habe den jungen Mann zu Rede gestellt und es sei zum Streitgespräch gekommen. Die beiden seien anschließen aus der Disco geflogen und hätten die Auseinandersetzung dort fortgesetzt.

Irgendwann habe der junge Luxemburger den Franzosen „geohrfeigt“, wie er es vor Gericht ausdrückte. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft sollte ihm später widersprechen: „Es war wohl eher ein heftiger und gezielter Faustschlag ins Gesicht“. Das Opfer habe laut Zeugen derart stark aus der Nase geblutet, dass sein T-Shirt blutgetränkt gewesen sei.

Nach dieser ersten Auseinandersetzung habe die Gruppe aus Thionville (F) offenbar beschlossen, Rache zu üben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass einer der abwesenden Angeklagten als Rädelsführer die Gruppe gesammelt und sie mit Eisenstangen, Flaschen und Stöcken bewaffnet habe. Anschließend seien sie über die luxemburgische Gruppe hergefallen. „Dass dabei auch Unbeteiligte zu Schaden kamen zeigt, wie zornig und unüberlegt die Angreifer vorgingen“, so der Vertreter der Staatsanwaltschaft.

Tödlicher Messerstich im Getümmel



Irgendwann muss in dem Getümmel dann ein 17-jähriger Franzose einen Messerstich in die Schulter erhalten haben. Der junge Mann hat Pech, eine Hauptarterie ist verletzt und er beginnt, sehr schnell Blut zu verlieren. Seine Freunde wollen ihn ins Krankenhaus fahren, kennen sich jedoch schlecht in Luxemburg aus. Sie fahren irrtümlicherweise zum Krankenhaus in Kirchberg, wo an jenem Tag gegen 5 Uhr Morgens jedoch kein Notdienst bereitsteht. Ein Fehler, der sich für ihren verletzten Freund als fatal herausstellen sollte.

Wenig später stirbt der Junge Mann im CHL an massivem Blutverlust. Der Messerstecher ist bis heute nicht identifiziert, die Ermittlungen laufen auch fast acht Jahre nach der Tat noch. Für einen der beteiligten Luxemburger, der einen Franzosen ins Gesicht schlug, forderte die Staatsanwaltschaft gestern 3 Monate Haft sowie eine Geldstrafe. Für drei der französischen Angeklagten, die gemeinsam über ihre Gegner hergefallen sein sollen, forderte die Anklage 12 Monate Gefängnis. Einer der Angeklagten konnte nicht erreicht werden, so dass ihn ein gesondertes Verfahren erwartet. Das Urteil fällt am 11. Mai.