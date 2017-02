(tom/lw) - Am Dienstagnachmittag gegen 15.40 Uhr kam es in Beggen zu einem bewaffneten Raub. Ein Mann stieg an der Bushaltestelle in der rue de Beggen aus dem Bus. An der Haltestelle befanden sich zu diesem Moment mehrere Personen. Als der Mann den Bus verließ, wurde er von einem jungen Mann aus der Gruppe angesprochen. Nach kurzem hin und her verlangte die Person, dass der Mann seine Taschen leeren sollte. Als der Angesprochene dies verweigerte, zog der Täter ein Messer hervor und bedrohte hiermit sein Opfer.



Anschließend entwendete der Täter das Mobiltelefon der Marke Samsung, Modell Galaxy S7 und die Gruppe entfernte sich.



Der Täter war ungefähr 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, trug eine dunkelblaue Jacke, graue Schuhe und eine schwarze Mütze der Marke Lacoste. Auffällig war eine Männerhandtasche der Marke Gucci.



