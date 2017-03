(dpa/TJ) - In der am Dienstag veröffentlichten Untersuchung der Lebensqualität der Beratungsgesellschaft Mercer landet Luxemburg nicht mehr wie in den vergangenen Jahren auf Platz 19, sondern an 21. Stelle

Bei der Studie wurden Daten von 39 Kriterien wie Wohnen, Bildung und Freizeit untersucht. Analysiert wurden 231 Städte speziell aus Sicht dorthin entsandter Arbeitnehmer.

Auf Wien folgen Zürich, Auckland und München. Damit ist die bayerische Landeshauptstadt laut Studie die lebenswerteste Stadt Deutschlands. Sieben der Top-10-Städte befinden sich in Europa. Das sei wenig verwunderlich, erklärt Mercer-Expertin Ulrike Hellenkamp. „Gerade im internationalen Vergleich bieten westeuropäische Städte eine überaus gute Lebensqualität, sei es beim Wohnraum, dem Freizeitangebot oder der Verfügbarkeit von Konsumgütern.“



Sehen Sie hier die Liste der Top-25:



Wien

Zürich Auckland München Vancouver Düsseldorf Frankfurt Genf Kopenhagen Basel Sydney Amsterdam Berlin Bern Wellington Melbourne Toronto Ottawa Hamburg Stockholm Luxemburg Perth Montreal Nürnberg Singapur