(AH) - Victor Fischer sitzt an seinem Esstisch im Wohnzimmer. Gerade noch war er im Weinberg und schnitt Rebäste ab. Seine Wangen sin noch rot gefärbt von der frischen Luft, die Haare sin etwas strubbelig. Der 72-Jährige sieht fit aus, keine Spur von Müdigkeit. Seine Arbeit wurde dem Winzer in die Wiege gelegt. In Oberwormeldingen ist er groß geworden. Heute lebt er dort mit seiner Frau, zwei Straßen weit weg von seinem Elternhaus.



„Mein Vater war Winzer“, fängt er an zu erzählen ...