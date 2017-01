Von Rita Ruppert



Seit drei Monaten arbeitet die Allgemeinärztin Dr. Marie-Anne Bisdorff zwei Stunden in der Woche unentgeltlich in der Praxis von „Médecins du Monde“ in Bonneweg. Aus Überzeugung.

Im Sprechzimmer auf Nummer 30, Dernier Sol in Bonneweg, erhalten Bedürftige kostenlos medizinische Hilfe ...