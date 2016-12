(IG) - Auf die Frage, wann er geboren ist, antwortet Gérard Lanter stolz, dass er genau an dem Tag auf die Welt kam, an dem 1944 die Amerikaner Paris befreiten. Lanter ist 72 Jahre alt. Seit er denken kann, spielt er Fußball. Er weiß nicht, von wem er auf den Geschmack gebracht wurde. Sein Vater spielte in den 1920er-Jahren Fußball. Der ältere Bruder kickte natürlich auch ab und zu den Ball.



Wie dem auch sei, für den kleinen Gérard gab es nach der Schule nichts besseres, als mit den Freunden dem Fußball über das Feld nachzujagen ...