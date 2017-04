(na) - „Ich bin mit ,Péckvillercher‘ aufgewachsen“, sagt Marc Einsweiler. Damit meint der junge „Aulebäcker“ nicht nur die mit Tonvögel gefüllten Vitrinen in seinem Elternhaus, sondern auch die Feststimmung, die jedes Jahr am Osterwochenende Nospelt in Ausnahmezustand versetzt.



Mit 16 Jahren entschied er sich der Nospelter Feuerwehr beizutreten ...