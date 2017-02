von Luc Ewen



Am Sonntag findet die erste Kavalkade der „Fuesend“ 2017 in Diekirch statt. Bis zum Petinger Pendant am 26. März wird landesweit viel Konfetti und Naschwerk von den Umzugswagen verschossen werden. Dafür mitverantwortlich ist der Petinger Karnevalsprinz Semin Civovic.

„Gleich kommt der neue Prinz“ hatte es geheißen. Die Bürotür öffnet sich, aber kein „Wilhelmus“ ertönt. Stattdessen betritt ein jovial wirkender Mann Mitte 40 den Raum, mit einem breiten, freundlichen Grinsen im Gesicht.

Er nennt schnell seinen Namen und sofort folgt die Nachfrage: „Wie schreibt man das?“ Darauf der Prinz schlagfertig: „Wie Sie wollen, von hinten nach vorne oder von vorne nach hinten, ist immer gleich“ ...