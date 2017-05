(str) - 44 Minuten dauert eine Folge einer Fernsehserie durchschnittlich. Bei Dramaserien sind es knapp 58 Minuten – ein Krimi von der Tat bis zur Verurteilung. Es ist klar, dass die Justiz in Wirklichkeit da nicht mithalten kann.



Zudem erscheinen die Prozeduren, genau wie der Aufbau des Justizapparats, für Außenstehende sehr komplex und schwer verständlich. „Dabei ist die Justiz ein bedeutendes Element einer Demokratie und es ist deshalb sehr wichtig nachvollziehen zu können, was dort geschieht und die Vorgänge auch zu verstehen“, führt Diane Klein, Pressesprecherin der Justiz, aus.



Verlässliche Statistiken



Abhilfe schaffen soll eine neue Broschüre unter dem Titel „La justice en chiffres 2016“, welche die Pressestelle der Justiz gemeinsam mit der neu geschaffenen Statistikabteilung ausgearbeitet hat – und, die fortan jährlich erscheinen soll. Anhand von verlässlichen Zahlen soll so die Arbeit der Justiz, aber auch die Phänomene mit denen sie befasst wird, anschaulich und über Jahre hinweg vergleichbar dargestellt werden.



Wer nun einen reinen Zahlenkatalog erwartet, liegt falsch. Der Akzent wird darauf gelegt, die Justiz und ihre Aufgaben zu erklären. Die durchaus ins Detail gehenden Zahlen vereinfachen die Veranschaulichung. Die Justiz will aus dem Schatten treten und sich dem Bürger öffnen, wie am Montag bei der Präsentation der Broschüre hervorgehoben wurde.



„Oftmals stellen wir fest, dass die Menschen nicht einmal den Unterschied zwischen Staatsanwaltschaft und Richter kennen“, meint Henri Eippers, ebenfalls Pressesprecher der Justiz. Hier helfen grafische Darstellungen in dem 68-seitigen Dokument. So werden etwa die Zuständigkeiten und Strukturen der einzelnen Jurisdiktionen grafisch dargestellt. In einfachen Worten wird die Rolle der einzelnen Akteure erklärt und auch die Prozeduren werden als Grafik verständlich gemacht.



Für Krimifans dürfte beispielsweise neben den nackten Zahlen auch die tatsächliche Darstellung der Prozedur bei der Strafverfolgung – von der Tat bis zur rechtskräftigen Verurteilung – erkenntnisreich sein.



Fast 60.000 neue Strafverfahren

Die Arbeit der Justiz ist weit gefächert. Ihr Dienst an der Gesellschaft geht weit über Strafverfolgung und Scheidungsrecht hinaus. Sie ist ein unabhängiger Garant für Demokratie und, wie die Herausgeber in der Broschüre „La justice en chiffres 2016“ klarstellen, ist ihr Jahresbericht nicht nur die Gelegenheit, Rechenschaft abzulegen, sondern auch ihre Legitimität zu erhöhen.



Wie umfangreich der Arbeitsaufwand sein kann, zeigt sich beispielsweise bei der Zahl der im vergangenen Jahr ausgestellten Strafregister: 2016 wurden insgesamt 221.766 „Extraits du casier judiciaire“ ausgestellt.



Im Aufgabenbereich der Justiz liegt auch der Jugendschutz. Hier mussten im vergangenen Jahr die sozialen Verhältnisse von insgesamt 1.578 Kindern aus 958 Familien überprüft werden.



Justizsprecher Henri Eippers und Diane Klein.

Foto: Pierre Matgé

Bei der Staatsanwaltschaft gingen zudem insgesamt 59.040 neue Strafverfahren ein. Dabei handelt es sich um Anzeigen und Denunziation sowohl von Opfern als auch von der Polizei. Knapp 21.485 davon betrafen Verkehrsvergehen, rund 36 Prozent.



2 .030 Fahrern wurde der Führerschein von der Polizei wegen Alkohol am Steuer oder überhöhter Geschwindigkeit entzogen. 1.242 Mal sprach ein Untersuchungsrichter ein Fahrverbot aus.



An den Bezirksgerichten Luxemburg und Diekirch haben Untersuchungsrichter darüber hinaus 1.630 Ermittlungsverfahren eingeleitet. 1.605 Ermittlungen wurden abgeschlossen. Außerdem wurden 79 Autopsien angeordnet, und 39 Mal begab sich ein Untersuchungsrichter zu einem Tatort.

Die beiden Kriminalkammern in Luxemburg-Stadt und Diekirch haben 2016 insgesamt 42 Urteile gefällt, bei denen 47 Personen verurteilt wurden. Neun Personen wurden freigesprochen.



Strafkammern fällten zudem 3.854 Urteile und verurteilten 4 083 Personen zu Strafen. 271 Menschen wurden freigesprochen. In 509 Strafrechts- und Kriminalfällen haben die Verurteilten Berufung eingelegt. In 605 Fällen wurde ein Urteil in zweiter Instanz gefällt.



2016 haben übrigens auch 338 Verurteilte ein Gnadengesuch eingereicht. 141 Mal wurde dem stattgegeben.



Kostenlos erhältlich



Die Broschüre „La justice en chiffres 2016“ wird in allen Gerichtsgebäuden ausgelegt. Zudem kann sie auch auf dem Internetportal der Justiz als PDF-Dokument heruntergeladen werden: www.justice.lu