(vb) – Großes Glück hatte eine Gruppe von Schülern im belgischen Martelingen. Ihr Bus brannte komplett aus, doch niemand wurde verletzt.

Die Schüler aus Jambes bei Namur waren am Sonntagnachmittag auf dem Weg in den Skiausflug, als der Motor des Busses zu brennen anfing. Der Busfahrer konnte noch rechtzeitig einen Parkplatz ansteuern und alle Insassen herauslassen, bevor der Bus in Flammen aufging. Anschließend brannte der Bus komplett aus.