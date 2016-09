(na) - Gegen Mitternacht hatten es in der Nacht zum Sonntag, zwei Einbrecher auf ein Haus in der Route de Dippach in Mamer abgesehen. Während einer draußen Wache hielt, drang der Zweite in das Haus ein.

Ein Nachbar hatte sie aber beobachtet. Als er sich bemerkbar machte, flüchteten die Einbrecher.

Zeugenaufruf



Der eine trug eine braune Jacke, eine Jeanshose und hatte kurzes krauses Haar. Vom anderen ist nur gewusst, dass er dunkel gekleidet war.

Eventuelle Zeugen werden von der Polizei gebeten sich mit der Dienststelle in Cappellen in Verbindung zu setzen.