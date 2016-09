asc - In Grevenmacher wird am Freitag mit Aline Bruck die Weinkönigin 2016 gekrönt. Damit wird sie die 67. Luxemburger Weinkönigin. Ein halbes Jahr nach seiner Gründung im März 1950 organisierte das damalige "Comité d'Organisation des fêtes locales, Grevenmacher" am 23. und 24. September 1950 das erste "Drauwen- a wäinfest".



Als erste junge Frau durfte Liette Guill ein Jahr lang den Titel Weinkönigin tragen und den luxemburgischen Wein und die Moselregion bei unterschiedlichen Anlässen repräsentieren ...