(jl) - Ja, es tut sich was in Sachen Sekundarschulbau im Norden des Landes. In Clerf rollen die Bagger für den Bau des „Lycée Edward Steichen“, in Gilsdorf für den Neubau der Ackerbauschule, in Redingen für die Erweiterung des „Atert-Lycée“ und beim Ettelbrücker CHdN-Krankenhaus für die Errichtung eines neuen Lyzeums für Gesundheitsberufe, das damit von Warken nach gleich nebenan ziehen wird.

Nichtsdestotrotz ist im Ösling seit jeher das Gefühl gegenwärtig, mit Blick auf angemessene und moderne Bildungsstätten – gelinde gesagt – stiefmütterlich behandelt zu werden ...