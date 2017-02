(na) - Wie der "Trierischer Volksfreund" meldet, ist es am Freitag gegen 19.45 Uhr zu einem schweren Unfall auf der deutschen A1 bei Föhren gekommen. Ein Auto ist in ein Wohnmobil gekracht, in dem ein luxemburgisches Ehepaar unterwegs war.

Nach der Kollision kam das Auto von der Straße ab und der Fahrer wurde dabei aus seinem Wagen geschleudert. Seine Verletzungen waren so schwer, dass er noch vor Ort starb.



Der Autofahrer starb noch am Unfallort.

Foto: Siko

Das luxemburgische Ehepaar, dass im Wohnmobil saß, wurde leicht verletzt.



Die involvierten Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden. Der Streckenabschnitt soll am Samstagnachmittag gesperrt werden, um es der Polizei zu erlauben, den Unfall zu rekonstruieren.